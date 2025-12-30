Inler | Siamo ambiziosi Zaniolo-Di Natale e il gol di Davis alla Lazio…

L’Udinese, attraverso le parole del responsabile dell’area tecnica Inler, sottolinea l’ambizione di raggiungere almeno 40 punti in campionato, mantenendo un atteggiamento positivo e propositivo. Con Zaniolo, Di Natale e il gol di Davis alla Lazio, la squadra punta a migliorare la propria posizione in classifica, sperando di compiere un ulteriore passo avanti nel corso della stagione. La volontà di crescere e di ambire a risultati più elevati rimane al centro della strategia del club.

Le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese: “Il primo obiettivo sono i 40 punti, ma siamo ambiziosi” “Speriamo di fare un salto di qualità”. Così Gokhan Inler a ‘Udinese Tonight’ nel commentare la stagione bianconera: “Abbiamo perso dei punti, però possiamo fare una bella stagione – ha aggiunto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese – Il primo obiettivo sono i 40 punti, ma siamo ambiziosi. Una volta raggiunta questa quota, spingeremo”. Stagione Udinese, parla Gokhan Inler (Screen Youtube Serie A Tv) – Calciomercato.it Inler sulla stessa linea del Dt Nani, all’intervallo del match con la Fiorentina non c’è stata alcuna lite tra Zaniolo e Okoye: “Ero io stesso in spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

