Iñigo Asorey il baby portiere che segna alla Juve e para rigori al Real | ma è troppo basso per giocare
Iñigo Asorey, giovane portiere dell'Atletico Madrid, si è distinto nel torneo LaLiga FC Futures, uno dei principali eventi giovanili internazionali. Nonostante la sua statura minuta, ha dimostrato abilità notevoli, segnando anche contro la Juventus e parando rigori contro il Real Madrid. La sua esperienza sottolinea come il talento possa superare le aspettative fisiche nel calcio giovanile.
Iñigo Asorey èstato l'assoluto protagonista nelle fila dell'Atletico Madrid che ha trionfato nel LaLiga FC Futures, uno dei più quotati tornei giovanili internazionali. Un gol strepitoso direttamente da calcio di rinvio, pararigori prodigioso, altri interventi decisivi in finale lo hanno eletto miglior portiere. Ma per una assurda regola interna ai Colchoneros rischia di non fargli vedere mai la prima squadra: è troppo basso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La ‘norma’ dell’1,85 che mette a rischio il futuro in biancorosso di Iñigo Asorey, grande portiere dell’Atlético
Leggi anche: Coppa Intercontinentale, trionfo del Psg: battuto ai rigori il Flamengo, il portiere Safonov ne para 4
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.