Iñigo Asorey il baby portiere che segna alla Juve e para rigori al Real | ma è troppo basso per giocare

Iñigo Asorey, giovane portiere dell'Atletico Madrid, si è distinto nel torneo LaLiga FC Futures, uno dei principali eventi giovanili internazionali. Nonostante la sua statura minuta, ha dimostrato abilità notevoli, segnando anche contro la Juventus e parando rigori contro il Real Madrid. La sua esperienza sottolinea come il talento possa superare le aspettative fisiche nel calcio giovanile.

