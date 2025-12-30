In merito all’infortunio di Bonny, nelle ultime ore è emersa una notizia che potrebbe cambiare le prospettive sul suo recupero. La situazione si sta delineando in modo più chiaro, con alcune indicazioni che fanno sperare in un ritorno anticipato. Restiamo aggiornati sui sviluppi per comprendere meglio l’evoluzione della condizione del giocatore.

Inter News 24 Infortunio Bonny, proprio in queste ore è arrivata una clamorosa rivelazione. Il centravanti francese può tornare prima del previsto?. Uno degli indisponibili per la sfida di domenica sera contro il Bologna in casa Inter è ovviamente il centravanti Bonny. Il francese è ancora ai box, e salterà appunto il match di San Siro. Si è parlato tanto del suo obiettivo di tornare per la gara con il Napoli. E invece il suo rientro potrebbe arrivare anche prima. LEGGI ANCHE: Acerbi è recuperato: Chivu lo convoca per il Bologna. Sarà subito titolare? E Bonny. Secondo quanto riportato sul proprio profilo X da Pasquale Garro infatti l’attaccante potrebbe tornare già in gruppo prima del match con i rossoblù, anche se sarà convocato da Chivu solo per la sfida al Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Bonny, arriva una rivelazione clamorosa. Torna prima del previsto?

