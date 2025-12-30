L'epidemia di influenza stagionale in Emilia-Romagna continua a registrare un incremento, con oltre 75.000 casi segnalati nell'ultima settimana. Dal suo inizio, il totale stimato di persone colpite ha superato i 430.000. Questi dati evidenziano l'importanza di monitorare l'andamento dei contagi e adottare le misure di prevenzione raccomandate.

L'influenza stagionale in Emilia-Romagna ha già colpito oltre 75mila persone soltanto nella settimana prima di Natale, mentre il totale dei casi stimati dall'inizio dell'epidemia ha superato quota 430mila. L'aumento dei contagi evidenzia una diffusione precoce e costante, superiore rispetto allo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila casi in una settimana, più di 430mila dall’inizio dell’epidemia

Leggi anche: Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila le persone colpite dal virus nella settimana prima di Natale

Leggi anche: Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Influenza 2025 e variante K, picco di contagi tra Natale e Capodanno; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza: Italia verso il picco, quasi un milione di casi in una settimana; Influenza verso il picco stagionale: in Emilia-Romagna già 436.000 persone colpite.

Influenza, Iss: verso picco stagionale. In una settimana 950mila nuovi casi e boom accessi Pronto soccorso - Iss: oltre 5,8 milioni di infezioni respiratorie dall’inizio della stagione, pressione crescente sugli ospedali soprattutto tra gli anziani ... doctor33.it