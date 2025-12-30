Influenza verso il picco stagionale dal 1 gennaio vaccinazione gratuita aperta a tutti

A partire dal 1° gennaio, la vaccinazione gratuita contro l'influenza è aperta a tutti. La stagione influenzale 2025-2026 mostra un aumento precoce e costante dei casi rispetto all'anno precedente. È importante mantenere precauzioni e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per proteggere sé stessi e la comunità.

L'andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita più anticipata e costante di numero di casi rispetto allo scorso anno.In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori "RespiVirNet" sono 75.631 le persone colpite da sindrome respiratorie.

Influenza, Iss: verso picco stagionale. In una settimana 950mila nuovi casi e boom accessi Pronto soccorso - Iss: oltre 5,8 milioni di infezioni respiratorie dall’inizio della stagione, pressione crescente sugli ospedali soprattutto tra gli anziani ... doctor33.it

Influenza verso il picco stagionale: oltre 75mila casi in una settimana, più di 430mila dall’inizio dell’epidemia - Dal 1 gennaio vaccinazione gratuita per tutti, compatibilmente con le scorte. bolognatoday.it

Cocktail di virus in circolazione. I dati sono previsti in ulteriore aumento, ma con il Natale slitta il bollettino e scoppia la polemica. Pregliasco: “Verso un milione di casi”. Il picco atteso a gennaio Leggi l'articolo #influenza2025 - facebook.com facebook

