Influenza non ancora raggiunto il picco stagionale Dal 1 gennaio vaccino gratuito

La stagione influenzale 2025–2026 mostra una crescita anticipata dei casi rispetto allo scorso anno. Attualmente, il picco non è ancora stato raggiunto. Dal 1° gennaio è disponibile gratuitamente il vaccino antinfluenzale, strumenti essenziale per la prevenzione. È importante seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie per tutelare la propria salute e quella della comunità.

L'andamento della stagione influenzale 2025–2026 sta registrando una crescita anticipata e costante nel numero di casi rispetto allo scorso anno. In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori "RespiVirNet" sono 75.631 le persone colpite da sindromi respiratorie.

