Influenza in arrivo il picco della variante K Ospedali in sofferenza
L'influenza si avvicina al suo picco stagionale con la diffusione della cosiddetta
Salgono i numeri di persone colpite dall'influenza. Nella settimana pre-Natalizia, secondo l'ultimo report di RespiVirNet, a livello nazionale si è quasi arrivati a un milione di casi, con un'incidenza di 17,1 malati su 1.000 pazienti, quasi tre in più rispetto al periodo precedente. Boom. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Influenza, l’Italia verso il picco: colpa della variante K
Leggi anche: Influenza, picco tra Natale e Capodanno: colpa della variante K che anticipa la stagione. Gli esperti: «Occhio agli auguri e ai cenoni»
Influenza, sempre più casi: prevale variante K, picco in arrivo; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza 2025 e variante K, picco di contagi tra Natale e Capodanno; Influenza, picco in arrivo: Pochi anziani vaccinati.
Influenza K, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in sette giorni - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre i contagi sono stati circa 950mila, pari a 17,1 casi per 1. tg24.sky.it
Picco influenzale e “Variante K”: intervista al dottor Di Legge, titolare della Farmacia Santa Caterina - 000 nuovi casi registrati nell'ultima settimana con una pressione crescente sui ... marsicalive.it
Super influenza, oltre un milione di italiani colpiti: la stagione entra nella fase critica. Non solo febbre: ecco dove colpisce - Variante K scatenata tra Natale e Capodanno: febbre alta e 'influenza intestinale'. notizie.tiscali.it
Influenza, casi in aumento in Campania: colpa della variante K
Con l’arrivo dell’inverno aumentano tosse, raffreddore e febbre. Ma è sempre influenza In questa stagione circolano diversi agenti patogeni respiratori: virus influenzali, SARS-CoV-2, Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), Rhinovirus (raffreddore) e altri. L’Is - facebook.com facebook
Tra giorni di festa, lavoro e un po’ di influenza stagionale ho atteso con prudenza prima di postare, perché l’evoluzione atmosferica tra fine anno e primi di gennaio non mi convinceva pienamente. Oggettivamente ho fatto bene ad aspettare. Andiamo passo do x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.