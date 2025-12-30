Influenza a Pordenone vaccinata solo la metà degli over 65
In provincia di Pordenone, il 57,39% degli over 65 ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro l'influenza. Nonostante l'offerta gratuita e le indicazioni ministeriali, la copertura vaccinale in questa fascia di età rimane sotto livelli ottimali, sollevando preoccupazioni sulla protezione della popolazione più vulnerabile.
Il 57,39 per cento degli over 65 della provincia di Pordenone ha ricevuto una dose di vaccino. Una copertura ritenuta insufficiente nonostante l’offerta gratuita della vaccinazione per questa fascia di popolazione e le chiare raccomandazioni ministeriali per prevenire l'influenza. I dati forniti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
