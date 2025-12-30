Influenza 2025 Bassetti | Polmoniti impegnative anche nei giovani

L’influenza del 2025 sta causando un aumento di polmoniti più serie, coinvolgendo anche i giovani. Secondo Bassetti, questa tendenza evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai sintomi e di adottare misure preventive adeguate per tutelare la salute di tutte le fasce d’età.

"L'influenza di quest'anno tende a dare casi di polmoniti impegnative, anche nei giovani. Dopo alcuni giorni di febbre anche alta, con stanchezza e dolori muscolari può evolvere poi con una tosse secca che va avanti per giorni insieme all'elevata temperatura e maggiori difficoltà a respirare". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie

