Induno Olona un cervo galoppa sui binari della stazione Il video diventa virale

A Induno Olona, un cervo è stato ripreso mentre attraversava i binari della stazione, creando un'immagine insolita e spontanea. Il video, condiviso online, ha attirato l'attenzione degli utenti per la sua naturalezza e originalità. L'incidente si è verificato il 29 dicembre 2025, quando un treno si avvicinava lentamente, con il suo classico fischio di avviso.

Induno Olona (Varese), 29 dicembre 2025 – Un treno che entra in stazione piano, fischiando due o tre volte, per avvisare del suo arrivo. I viaggiatori che cercano di capire a chi siano indirizzati gli avvisi e poi eccolo, maestoso, si vede arrivare al “galoppo” un cervo, che corre davanti al convoglio, sui binari. Certamente spaventato. La scena, immortalata in un video diventato presto virale, è accaduta domenica mattina, 28 dicembre, intorno alle 10, nella stazione di Induno Olona. Un cervo scappa dal treno sui binari della stazione di Induno Olona Il grande animale selvatico, con tanto di palco di corna, che si è infilato fra i binari per poi entrare nella galleria che conduce alla stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Induno Olona, un cervo galoppa sui binari della stazione. Il video diventa virale Leggi anche: Un cervo scappa dal treno sui binari della stazione di Induno Olona Leggi anche: Il video del cervo in fuga sui binari del treno alla stazione di Induno Olona La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Induno Olona, un cervo galoppa sui binari della stazione. Il video diventa virale. Il video del cervo in fuga sui binari del treno alla stazione di Induno Olona - L'esemplare è stato filmato da alcuni viaggiatori che hanno assistito alla scena sulla banchina dello scalo ferroviario in provincia di Varese ... milanotoday.it Il cervo in corsa sui binari inseguito dal treno alla stazione di Induno Olona: ecco il video virale - L'avventura nel piccolo centro del Varesotto: il convoglio in arrivo ha fischiato più volte ed è riuscito a rallentare, l'animale ha scartato di lato ed è uscito dalla stazione, diretto verso il bosco ... milano.corriere.it

Un cervo entra in corsa alla stazione di Induno Olona - Il maestoso esemplare si si è inoltrato nella trincea della ferrovia Varese- varesenews.it

Una scena surreale è accaduta alla stazione di Induno Olona, nel Varesotto, dove un cervo ha corso sui binari davanti a un treno in arrivo. Il convoglio, proveniente dalla galleria, ha proceduto a velocità ridotta e fischiato più volte mentre l’animale, un maschio - facebook.com facebook

Induno Olona dice addio al suo piccolo grande Giorgio: «Una persona speciale» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.