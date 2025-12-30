Individuato il vandalo di San Zeno | è un 26enne antagonista e pro Pal

Dopo sei giorni di indagini, è stato identificato il responsabile degli imbrattamenti alle statue dei Leoni di San Zeno, avvenuti la notte del 24 dicembre. Si tratta di un giovane di 26 anni, noto per le sue posizioni antagoniste e pro Pal. Le opere, risalenti al XII secolo e attribuite al maestro Niccolò, sono state danneggiate in un episodio che ha suscitato attenzione nella comunità veronese.

Dopo sei giorni di ricerche, è stato individuato il vandalo che la notte del 24 dicembre ha imbrattato le statue dei Leoni di San Zeno, sculture stilofore del XII secolo attribuite al maestro Niccolò, uno dei massimi esponenti della scultura romanica italiana, che firmò anche il protiro e la lunetta soprastante della Basilica di San Zeno a Verona. A compiere l'atto vandalico, scrivendo "Free Gaza " con una bomboletta spray di colore verde, è un 26enne nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, legato all' area antagonista della città, noto alle forze dell'ordine per essersi reso responsabile in passato di altri gesti simili e per essere stato già identificato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Individuato il vandalo di San Zeno: è un 26enne antagonista e pro Pal Leggi anche: Identificato il vandalo dei leoni di San Zeno a Verona: è un estremista di sinistra e attivista pro-Pal Leggi anche: Verona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Thailandia e Cambogia firmano cessate il fuoco immediato; 'Trump, Zelensky non ha nulla finché non lo approvo io, l'ncontro andrà bene'. Verona, il vandalo dei leoni di San Zeno è un 26enne nato a Brescia - Il 26enne, nato nella nostra provincia ma cresciuto e residente nella città scaligera, è stato individuato e denunciato. msn.com

Individuato l'imbrattatore dei leoni di San Zeno, è seriale: quali altri monumenti ha vandalizzato - Verona, individuato l’autore degli imbrattamenti ai leoni di San Zeno: denunciato un 26enne, danni a monumenti del centro. nordest24.it

Leoni imbrattati, beccato il vandalo seriale di Natale: le sue “imprese” immortalate dalle telecamere – VIDEO - È stato fermato in stazione con i vestiti ancora sporchi di vernice, l'autore degli imbrattamenti di Verona a Natale. veronaoggi.it

Identificato il vandalo dei leoni di San Zeno a Verona: è un estremista di sinistra e attivista pro-Pal x.com

Vandalo identificato grazie alle telecamere dopo il danneggiamento degli addobbi natalizi in piazza Carlo Alberto. Daspo urbano per l'aggressore di un dipendente del Bar della Stazione. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.