Incubo alluvione a Cesena | attive altre sirene e pannelli lungo le strade

Il Comune di Cesena ha attivato nuove misure di prevenzione per il rischio alluvione, installando sirene di allerta nel quartiere Ravennate e cinque pannelli a messaggio variabile lungo le strade. Queste iniziative mirano a migliorare la comunicazione e la sicurezza dei cittadini in caso di emergenza. La collaborazione tra amministrazione e cittadini è fondamentale per affrontare efficacemente eventuali situazioni di criticità.

Cesena, 30 dicembre 2025 – Prevenzione e comunicazione in situazioni di emergenza, il Comune installa nuove sirene di allerta per rischio alluvione nel quartiere Ravennate e cinque pannelli a messaggio variabile. Romagna allagata: il video dall'alto Il territorio comunale di Cesena sarà dotato di ulteriori dispositivi di allerta a tutela della sicurezza dei cittadini, che si attiveranno in presenza di un rischio concreto di esondazione del fiume Savio. Prosegue il percorso avviato dall'amministrazione comunale per rafforzare la capacità di prevenzione, informazione e protezione della popolazione in caso di emergenze meteo-idrogeologiche.

