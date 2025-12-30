Inclusione e territorio | Gennaro Cinque rilancia il bando Vita e Opportunità

Gennaro Cinque annuncia il rilancio del bando “Vita e Opportunità”, un’iniziativa che mira a promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo territoriale in Campania. Questa opportunità offre strumenti concreti per rafforzare il welfare locale, favorendo l’autonomia delle persone e stimolando un modello di innovazione sostenibile. Un’occasione importante per rafforzare il legame tra territorio e strategie di inclusione sociale.

Un'occasione concreta per trasformare il welfare campano in un modello di autonomia e innovazione. È questo l'auspicio che accompagna il lancio del bando nazionale "Vita e Opportunità", presentato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e accolto con favore dai territori della penisola sorrentina e della regione. Il bando, che entrerà nel vivo a gennaio 2026, mette in campo oltre 370 milioni di euro per finanziare progetti degli Enti del Terzo Settore. L'obiettivo è ambizioso: garantire alle persone con disabilità una vita il più possibile autonoma attraverso il potenziamento di tre pilastri fondamentali: la dimensione abitativa, quella lavorativa e quella ricreativa.

