Incidente sulla funivia di Macugnaga tre persone rimaste ferite

Un incidente si è verificato questa mattina sulla funivia del Moro a Macugnaga, coinvolgendo tre persone che hanno riportato ferite. L'evento si è verificato martedì 30 dicembre, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire le cure necessarie ai coinvolti. Non si sono registrate altre conseguenze di rilievo.

Incidente sulla funivia del Moro a Macugnaga.É successo nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre. Secondo le prime informazioni, una cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte, schiantandosi contro un muro.Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, che sono state. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente sulla funivia di Macugnaga, tre persone rimaste ferite Leggi anche: Incidente sulla funivia di Macugnaga, due persone rimaste ferite Leggi anche: Incidente sulla funivia di Macugnaga: due persone ferite e 90 persone bloccate in vetta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sampdoria, si va di fretta coi rinforzi. Almeno tre pronti per la sfida di Avellino. Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com

Incidente in funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine: due feriti, 90 persone (anche bambini) bloccate - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- msn.com

La riapertura delle indagini sull'omicidio di #ChiaraPoggi, l'incidente alla funivia sul #MonteFaito, mamma e figlia trovate morte nel parco romano di #VillaPamphili. Sono alcuni dei fatti di cronaca accaduti nel 2025 x.com

Tg2. . La riapertura delle indagini sull'omicidio di #ChiaraPoggi, l'incidente alla funivia sul #MonteFaito, mamma e figlia trovate morte nel parco romano di #VillaPamphili. Sono alcuni dei fatti di cronaca accaduti nel 2025 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.