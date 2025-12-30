Incidente sulla funivia di Macugnaga due persone rimaste ferite

Nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, si è verificato un incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, che ha coinvolto due persone rimaste ferite. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta, e le operazioni di soccorso sono in corso per prestare assistenza ai feriti.

Incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga.É successo nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre. Secondo le prime informazioni, una cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte, schiantandosi contro un muro.Nell'incidente sono rimaste ferite due persone

