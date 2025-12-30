Incidente sulla funivia di Macugnaga | due feriti e 90 persone bloccate in vetta anche bambini

Oggi, sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga, si è verificato un incidente che ha coinvolto una cabina, provocando due feriti e lasciando circa 90 persone bloccate in vetta, tra cui bambini. L'incidente si è verificato questa mattina in Valle Anzasca, Piemonte, quando la cabina ha urtato la stazione a monte. Sono in corso le operazioni di soccorso e verifica.

Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti. L'impianto si è fermato e circa 90 persone, tra cui bambini, sono rimaste bloccate in quota a quasi 3mila metri d'altitudine.

