Incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga | due feriti 100 persone bloccate

Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perchè la funivia è bloccata. La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte.

