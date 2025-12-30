Un incidente sulla ex SS 581 a Taranto ha causato il decesso di un ciclista di 58 anni, ricoverato in condizioni critiche presso il Policlinico SS. Annunziata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La notizia rappresenta un triste episodio di cronaca locale, evidenziando l’importanza della sicurezza sulle strade.

Tarantini Time Quotidiano Un ciclista di 58 anni è morto dopo il ricovero al SS. Annunziata di Taranto in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto attorno alle 16 sulla provinciale ex SS 581 tra Martina Franca e Massafra, nel tratto di Montetullio. L’uomo, originario della Toscana e residente a Crispiano, viaggiava in gruppo con altri amatori quando si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta che stava svoltando verso via Maria Pulito, in direzione zona 167 – Don Bosco. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Sul posto 118 e Polizia Locale di Martina Franca. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Incidente sulla ex SS 581: muore ciclista di 58 anni

