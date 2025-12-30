Incidente sulla A26 | un morto e almeno 20 feriti alcuni gravi

Un grave incidente si è verificato sulla A26, vicino a Mele in provincia di Genova. L’incidente ha causato almeno un morto e più di 20 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi, coinvolgendo un camion, tre auto e un autobus. La zona è stata immediatamente chiusa e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Grave incidente sulla A26 all'altezza di Mele, in provincia di Genova, dove il bilancio è pesantissimo: almeno un morto e 20 feriti a causa dello schianto tra un camion, tre auto e un autobus. La vittima è uno dei conducenti ma per il momento non è chiaro se sia quello del bus o quello del camion. Pare che il camion sia stato colpito dal bus e che si sia poi generata la carambola. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. " Alle ore 22:15 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e tre autovetture. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

