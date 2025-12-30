Incidente stradale sulla Cilentana muore un uomo di 77 anni

Un incidente stradale sulla strada Cilentana ha causato il decesso di un uomo di 77 anni, originario di Nocera Inferiore, provincia di Salerno. L’incidente è avvenuto nelle ore recenti e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La notizia evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante la guida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 77 anni originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è morto a seguito a un incidente stradale. La tragedia si è verificata sulla strada statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani, in provincia di Salerno, dove l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada precipitando in una scarpata dopo un volo di diversi metri. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con più ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

