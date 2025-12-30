Incidente stradale sulla Cilentana muore un uomo di 77 anni
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 77 anni originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è morto a seguito a un incidente stradale. La tragedia si è verificata sulla strada statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani, in provincia di Salerno, dove l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada precipitando in una scarpata dopo un volo di diversi metri. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con più ambulanze, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
