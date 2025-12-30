Incidente nel tunnel bloccati tutti i treni | caos totale nelle stazioni attese infinite

Un incidente nel tunnel ha causato un blocco totale dei treni, provocando disagi nelle principali stazioni europee. I passeggeri si trovano a fronteggiare attese prolungate, cancellazioni e confusione, con molte persone costrette a rimanere in stazione per ore. La situazione ha generato disagi significativi per chi viaggia, con conseguenze ancora da gestire e chiarire.

Ore seduti per terra, bambini che piangono, tabelloni pieni solo di cancellazioni. Nelle grandi stazioni d'Europa è scoppiato il caos: chi doveva partire non sa più quando arriverà, chi doveva tornare a casa è rimasto improvvisamente bloccato. E il motivo è nascosto sotto il mare. Cosa sta succedendo Nel cuore della notte qualcosa è andato storto nel tunnel sotto la Manica, la galleria che collega in treno il Regno Unito con il resto d'Europa. In pochi minuti i collegamenti ad alta velocità si sono trasformati in un incubo di attese infinite e vacanze rovinate. Eurostar blocca tutti i treni «fino a nuovo ordine» per guasti sotto la Manica: l'incidente nel tunnel, cos'è successo - Un doppio guasto tecnico all'interno del tunnel sotto la Manica ha paralizzato i collegamenti ferroviari ad alta velocità tra il Regno Unito ...

