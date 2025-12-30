Incidente lungo la Sr 71 | due feriti

Nella giornata del 30 dicembre si è verificato un incidente lungo la SR 71, nei pressi di Cortona, coinvolgendo tre veicoli. L’evento ha causato il ferimento di due persone. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali deviazioni e di guidare con prudenza in zona.

Incidente stradale questo pomeriggio, 30 dicembre, lungo la Regionale 71 nei pressi di Cortona. Tre le vetture coinvolte. Secondo quanto appreso, i mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti alle 15.30 con l'ambulanza infermierizzata di Cortona e quella blsd di Castiglion Fiorentino.I feriti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

