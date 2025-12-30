Incidente in funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine | due feriti 90 persone bloccate anche bambini

Un incidente si è verificato sulla funivia di Macugnaga, situata a 2.800 metri di altitudine, nel Verbano-Cusio-Ossola. A seguito dell’incidente, due persone sono rimaste ferite e circa 90 passeggeri, tra cui alcuni bambini, sono rimasti bloccati a bordo. Le operazioni di soccorso sono in corso per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

