Incidente in A26 | la vittima è un uomo di 44 anni disposta l' autopsia
Un incidente si è verificato ieri sera sull’autostrada A26, all’altezza di Mele, coinvolgendo un pullman turistico. La vittima è un uomo di 44 anni, Thierry Christophe Mondesi, di nazionalità francese, che ha perso la vita nell’incidente. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause dell’accaduto. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulle circostanze dell’incidente.
Si chiamava Thierry Christophe Mondesi, 44 anni di nazionalità francese, l’autista del pullman turistico vittima del grave incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A26, all’altezza di Mele. L'uomo è morto sul colpo a seguito delle gravissime lesioni riportate nello scontro, che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
