Incidente in A26 | la vittima è un uomo di 44 anni disposta l' autopsia

Un incidente si è verificato ieri sera sull’autostrada A26, all’altezza di Mele, coinvolgendo un pullman turistico. La vittima è un uomo di 44 anni, Thierry Christophe Mondesi, di nazionalità francese, che ha perso la vita nell’incidente. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause dell’accaduto. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulle circostanze dell’incidente.

