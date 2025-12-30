Incidente in A1 vicino Fidenza chilometri di coda verso Bologna

Un incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, provocando lunghe code in direzione Bologna. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La presenza di nebbia nella zona ha contribuito alla situazione, rendendo necessario prestare attenzione alla viabilità e rispettare le indicazioni delle autorità. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Nebbia e incidenti. Uno in particolare, in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza. Per cause in corso di accertamento due mezzi si sono scontrati causando diversi chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata verso Bologna a Fidenza e l'uscita a Fiorenzuola per chi arriva da Milano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incidente in A1 vicino Fidenza, chilometri di coda verso Bologna Leggi anche: Incidente in A1 e 5 chilometri di coda tra Fidenza e Parma Leggi anche: Incidente in A1, sei chilometri di coda verso Milano: traffico in tilt anche a Parma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Due camion si scontrano in A1, un ferito trasportato all’ospedale di Fidenza; Scontro tra due camion in autostrada, un ferito; Incidenti, traffico e code: disagi sulle autostrade italiane, la situazione aggiornata da Nord a Sud; Incidente sull’A1: tre chilometri di coda tra Piacenza e Parma. Incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza: 5 chilometri di coda verso Bologna - Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata verso Bologna a Fidenza e l'uscita a Fiorenzuola per chi arriva da Mil ... gazzettadiparma.it

Incidente sull'autostrada A8, auto si schianta contro guard-rail vicino alla barriera di Gallarate

Grave incidente stradale questa notte a Grottaminarda, sulla Statale 90. Nei pressi dell'incrocio, vicino alla Conad, coinvolte varie auto. I feriti sono stati trasportati in ospedale Sul posto Carabinieri e ambulanze. Purtroppo in questo punto della Statale 90, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.