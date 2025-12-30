Incidente funivia Macugnaga | sei feriti e 100 sciatori bloccati

Il 30 dicembre 2025, a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente sull'impianto funiviario. L’incidente ha coinvolto sei persone rimaste ferite e circa 100 sciatori rimasti bloccati a bordo. Le autorità stanno intervenendo per garantire la sicurezza e il supporto ai coinvolti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.

Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente blocca la funivia di Macugnaga, elicotteri per evacuare gli sciatori - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- ansa.it

