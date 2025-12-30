Incidente funivia Macugnaga | sei feriti e 100 sciatori bloccati
Il 30 dicembre 2025, a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente sull'impianto funiviario. L’incidente ha coinvolto sei persone rimaste ferite e circa 100 sciatori rimasti bloccati a bordo. Le autorità stanno intervenendo per garantire la sicurezza e il supporto ai coinvolti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.
