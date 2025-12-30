Incidente funivia a Macugnaga quattro feriti Evacuate le 100 persone rimaste bloccate Urtata barriera di stazione

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente alla funivia di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L’incidente, avvenuto a causa di un urto contro una barriera alla stazione, ha coinvolto anche circa 100 persone rimaste temporaneamente bloccate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per evacuare i passeggeri e gestire la situazione.

Incidente sulla funivia di Macugnaga, diversi feriti e 100 persone bloccate: "Cabina scesa troppo rapidamente" - Almeno 4 feriti, tra cui una bambina, e 100 persone bloccate. msn.com

Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuazione completata, quattro feriti - Si sono concluse da poco le operazioni di evacuazione delle persone rimaste bloccate a monte della funivia del Monte Moro, a Macugnaga, in provincia del Verbano- tg.la7.it

Due persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte - facebook.com facebook

Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di p x.com

