Incidente funivia a Macugnaga quattro feriti Evacuate le 100 persone rimaste bloccate Urtata barriera di stazione
Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente alla funivia di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L’incidente, avvenuto a causa di un urto contro una barriera alla stazione, ha coinvolto anche circa 100 persone rimaste temporaneamente bloccate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per evacuare i passeggeri e gestire la situazione.
