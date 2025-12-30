Incidente funivia a Macugnaga due feriti e 100 persone bloccate | elicotteri per evacuare gli sciatori Urtata barriera di stazione

Nella mattina di oggi, a Macugnaga, in Piemonte, si è verificato un incidente alla funivia, con due persone rimaste ferite e circa 100 sciatori rimasti bloccati. L’intervento di elicotteri ha consentito l’evacuazione dei passeggeri. La causa sembra essere stata un’urto contro una barriera presso la stazione. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente e monitorano la situazione.

Almeno due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la.

