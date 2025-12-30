Incidente funivia a Macugnaga 2 feriti

Un incidente si è verificato questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca. Secondo le prime informazioni, una cabina sarebbe arrivata rapidamente alla stazione a monte, schiantandosi contro un muro. Al momento, si registrano due persone ferite. Le autorità stanno intervenendo per verificare le cause e garantire la sicurezza dei passeggeri.

12.50 Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in Piemonte.Secondo le prime informazioni, la cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte, schiantandosi contro un muro. Due persone sono rimaste ferite. Un centinaio di sciatori, tra cui alcuni bambini, sono bloccati in quota. Sono tutti illesi, ma dovranno essere portati a valle dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della GdF perché al momento la funivia è bloccata e non può essere rimessa in funzione.

