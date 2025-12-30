Incidente funivia a Macugnaga 2 feriti e 100 persone bloccate a monte

Un incidente si è verificato questa mattina sulla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Due persone sono rimaste ferite, mentre circa 100 persone sono state bloccate a monte. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri coinvolti.

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva. Già sbarcate a terra circa 100 persone che verranno evacuate con gli elicotteri a causa dell'inutilizzabilità della funivia .

