Incidente alla funivia di Macugnaga un centinaio di persone sospese

Un incidente si è verificato sulla funivia di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo circa cento persone. Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e garantiscono assistenza ai passeggeri coinvolti. La sicurezza delle infrastrutture è al centro delle verifiche in corso.

Un incidente ha coinvolto l'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, causando il ferimento di tre persone senza conseguenze gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio si è verificato alla stazione di arrivo del Monte Moro, a circa 2.800 metri di quota, dove una cabina sarebbe giunta a velocità eccessiva.

Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate - Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. msn.com

Macugnaga, incidente sulla funivia: ci sono feriti e circa 100 persone bloccate - Terrore ad alta quota questa mattina quando un incidente si è verificato presso l'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- tg24.sky.it

Due persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte - facebook.com facebook

Incidente alla funivia di Macugnaga, cento persone bloccate al Passo del Moro ilsole24ore.com/art/incidente-… x.com

