Incidente alla funivia di Macugnaga | sei feriti e 100 persone bloccate La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente
Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, nel tratto Monte Moro a 2800 metri di altitudine, causando sei feriti e il blocco di circa 100 persone. La cabina sarebbe arrivata in stazione a una velocità superiore al normale. I feriti sono stati assistiti da un medico e un infermiere presenti sul posto e saranno evacuati tramite elicottero sanitario. L’incidente è sotto indagine per determinare le cause.
L'episodio a Monte Moro, 2800 metri d'altitudine. I feriti subito soccorsi da un medico e un infermiere, che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati con l'elicottero sanitario.
