Incidente alla funivia di Macugnaga | sei feriti e 100 persone bloccate La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, nel tratto Monte Moro a 2800 metri di altitudine, causando sei feriti e il blocco di circa 100 persone. La cabina sarebbe arrivata in stazione a una velocità superiore al normale. I feriti sono stati assistiti da un medico e un infermiere presenti sul posto e saranno evacuati tramite elicottero sanitario. L’incidente è sotto indagine per determinare le cause.

Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com

