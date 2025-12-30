Incidente alla funivia di Macugnaga | sei feriti e 100 persone bloccate La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente

Da xml2.corriere.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, nel tratto Monte Moro a 2800 metri di altitudine, causando sei feriti e il blocco di circa 100 persone. La cabina sarebbe arrivata in stazione a una velocità superiore al normale. I feriti sono stati assistiti da un medico e un infermiere presenti sul posto e saranno evacuati tramite elicottero sanitario. L’incidente è sotto indagine per determinare le cause.

L'episodio a Monte Moro, 2800 metri d'altitudine. I feriti subito soccorsi da un medico e un infermiere, che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati con l'elicottero sanitario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

incidente alla funivia di macugnaga sei feriti e 100 persone bloccate la cabina 232 arrivata in stazione troppo velocemente

© Xml2.corriere.it - Incidente alla funivia di Macugnaga: sei feriti e 100 persone bloccate. «La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente»

Leggi anche: Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate. «La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente»

Leggi anche: Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

incidente funivia macugnaga seiIncidente in funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine: due feriti, 90 persone (anche bambini) bloccate - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- msn.com

incidente funivia macugnaga seiIncidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

incidente funivia macugnaga seiIncidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.