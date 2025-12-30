Incidente alla funivia di Macugnaga | sei feriti e 100 persone bloccate a 2.800 metri La cabina è arrivata troppo velocemente
Un incidente si è verificato sulla funivia di Macugnaga, a Monte Moro, a 2.800 metri di quota, causando il blocco di circa 100 persone e il ferimento di sei. La cabina sarebbe arrivata troppo velocemente, secondo le prime testimonianze. I feriti sono stati assistiti sul posto da un medico e un infermiere presenti casualmente in zona, e verranno successivamente evacuati con un elicottero sanitario.
