Incidente alla funivia di Macugnaga | sei feriti e 100 persone bloccate a 2.800 metri La cabina è arrivata troppo velocemente

Un incidente si è verificato sulla funivia di Macugnaga, a Monte Moro, a 2.800 metri di quota, causando il blocco di circa 100 persone e il ferimento di sei. La cabina sarebbe arrivata troppo velocemente, secondo le prime testimonianze. I feriti sono stati assistiti sul posto da un medico e un infermiere presenti casualmente in zona, e verranno successivamente evacuati con un elicottero sanitario.

Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente sulla funivia di Macugnaga: ci sono feriti e 100 persone bloccate a 2.800 metri di altitudine - Paura a Macugnaga per un incidente alla funivia del Monte Moro: sei feriti lievi e circa 100 passeggeri bloccati a 2. greenme.it

Incidente sulla funivia di Macugnaga: due persone ferite e 90 persone bloccate in vetta x.com

Tg2. . La riapertura delle indagini sull'omicidio di #ChiaraPoggi, l'incidente alla funivia sul #MonteFaito, mamma e figlia trovate morte nel parco romano di #VillaPamphili. Sono alcuni dei fatti di cronaca accaduti nel 2025 - facebook.com facebook

