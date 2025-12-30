Incidente alla funivia di Macugnaga | evacuati i 100 escursionisti bloccati

Un incidente alla funivia di Macugnaga ha coinvolto circa 100 escursionisti rimasti bloccati sul Monte Moro. I soccorritori sono intervenuti per evacuare i partecipanti, riportandoli in sicurezza a valle. Tra i presenti, si registrano circa dieci feriti, le cui condizioni sono in fase di valutazione. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza di tutti i coinvolti e di gestire la situazione con tempestività e professionalità.

I soccorritori hanno riportato a valle le persone che erano state bloccate sul monte Moro. Una decina i feriti. Aperto fascicolo a carico di ignoti.

Incidente in funivia a Macugnaga, diversi feriti e centinaia di passeggeri bloccati: soccorsi in azione - Funivia di Macugnaga, incidente alla stazione a monte: cabina in arrivo troppo veloce si scontra, feriti lievi e evacuazione in elicottero. notizie.it

Macugnaga, incidente alla funivia a Monte Moro: sei feriti, evacuate le 100 persone bloccate - Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti ... msn.com

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/incidente-funivia-macugnaga-cento-persone-bloccate-passo-moro-AITECadrefresh_ce&nof #Macugnaga #Piemonte #Italia facebook

A #Verbania, paura per un incidente alla funivia del Monte Moro, a #Macugnaga. A causa di un guasto, due cabine hanno urtato contro un muro. Dieci i feriti e un centinaio di passeggeri evacuati con gli elicotteri. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

