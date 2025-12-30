Incidente alla funivia di Macugnaga | evacuati 100 sciatori 3 i feriti Cos’è successo

Nella zona di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente alla funivia che ha portato all’evacuazione di circa 100 sciatori e al ferimento di tre persone. L’incidente, probabilmente legato a un’eccessiva velocità della cabina, si è verificato all’ingresso della stazione di destinazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per garantire la sicurezza delle attività future.

Uno schianto, un incidente forse causato dall'eccessiva velocità con cui la cabina della funivia di Macugnaga, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è entrata nella stazione d'arrivo. Nel frattempo un'altra, nella stazione a valle, ha fatto il percorso inverso. Il bilancio, stando alle informazioni per ora filtrate, sarebbe di quattro persone ferite e almeno 90, tra cui bambini, bloccati nel vuoto. Tutti gli sciatori sono stati portati a valle. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati soccorsi sul posto prima di essere trasferiti in ospedale con l'elisoccorso. Le piste da sci sono state chiuse e l'impianto di risalita è stato fermato.

