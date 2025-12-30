Nella mattina di oggi, si è verificato un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca. L’incidente ha coinvolto due persone rimaste ferite e circa cento persone rimaste bloccate a bordo. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

AGI - Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perché la funivia è bloccata. La manovra sbagliata. La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte. L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate

Leggi anche: Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate. «La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente»

Leggi anche: Incidente sulla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti, 100 persone bloccate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno e fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i ‘botti’ a norma ed evitare rischi; Ian Bremmer: “Il summit serviva sia a Netanyahu sia a Trump. E avvicina i raid su Teheran”; Dal Caucaso alla Campania: “Fire of Georgia” firma il gran finale 2025 dell’Accademia di Santa Sofia; Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull’Italia.

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com