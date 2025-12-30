Incidente alla funivia di Macugnaga | due feriti e 100 persone bloccate
Nella mattina di oggi, si è verificato un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca. L’incidente ha coinvolto due persone rimaste ferite e circa cento persone rimaste bloccate a bordo. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.
AGI - Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perché la funivia è bloccata. La manovra sbagliata. La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte. L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro. 🔗 Leggi su Agi.it
