Incidente alla funivia di Macugnaga | due feriti e 100 persone bloccate La cabina è arrivata in stazione troppo velocemente

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, nel monte Moro a 2800 metri di altezza, causando il blocco di circa 100 persone e due feriti. La cabina avrebbe raggiunto la stazione troppo velocemente. I feriti sono stati assistiti da un medico e un infermiere presenti casualmente sul posto e saranno evacuati con un'eliambulanza. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo l’accaduto.

