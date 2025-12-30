Incidente alla funivia di Macugnaga | 4 feriti e 100 persone bloccate a 2.800 metri La cabina è arrivata troppo velocemente

Un incidente alla funivia di Macugnaga, avvenuto a Monte Moro a 2.800 metri di altitudine, ha causato quattro feriti e il blocco di circa 100 persone. La cabina, secondo quanto riportato, sarebbe arrivata con troppa velocità. I feriti sono stati assistiti immediatamente da un medico e un infermiere presenti in zona, e saranno evacuati tramite elicottero sanitario. La dinamica dell'incidente è oggetto di verifica.

