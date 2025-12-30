Incidente alla funivia di Macugnaga | 12 i feriti

Nella mattina di oggi, si è verificato un incidente alla funivia Macugnaga-Monte Moro, che ha coinvolto dodici persone. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in condizioni preoccupanti. L'incidente è stato prontamente gestito dalle autorità locali, che stanno ancora valutando le cause e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

AGI - E' di dodici persone ferite, nessuna delle quali in condizioni preoccupanti, il bilancio definitivo dell'incidente di questa mattina alla funivia Macugnaga-Monte Moro. I feriti, tra i quali ci sono anche due bambini, sono stati trasportati tutti dall'eliambulanza del 118 all'ospedale San Biagio di Domodossola per accertamenti. La manovra sbagliata. La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte. L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Incidente alla funivia di Macugnaga: 12 i feriti Leggi anche: Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate Leggi anche: Incidente alla funivia a Macugnaga, a 2.800 metri di altitudine: due feriti, 90 persone bloccate (anche bambini) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuati i 100 escursionisti bloccati; Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate a monte; Incidente alla funivia di Macugnaga (Vco), bloccati in 100 sul Passo del Moro; Funivia Macugnaga, cento persone bloccate al Passo del Moro. Incidente alla funivia di Macugnaga, evacuate con gli elicotteri 100 persone. Quattro feriti - Un incidente si è verificato all'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- ansa.it

Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti e 94 turisti bloccati in quota - Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste ferite nell'incidente occorso alla funivia del Monte Moro a Macugnaga (Verbano- rainews.it

Incidente alla funivia di Macugnaga: evacuazione completata, quattro feriti - Concluso il salvataggio delle persone rimaste bloccate in quota dopo l’incidente all’impianto. tg.la7.it

Paura a Macugnaga Incidente alla funivia del Monte Moro: 6 feriti, nessuno grave, e oltre 100 persone bloccate in quota. Un impianto storico, in funzione da oltre 60 anni, anche se revisionato nel 2023, ora è chiuso per verifiche tecniche. Tutti i dettagli n - facebook.com facebook

Incidente alla funivia di Macugnaga, evacuate con gli elicotteri tutte le 100 persone rimaste bloccate. Quattro feriti #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.