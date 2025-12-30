Incidente alla funivia di Macugnaga | 12 feriti tra cui 2 bambini

Nella mattinata di oggi, si è verificato un incidente alla funivia Macugnaga-Monte Moro, che ha coinvolto dodici persone. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in condizioni gravi. L'incidente è stato gestito prontamente dalle autorità, che stanno ancora indagando sulle cause. La sicurezza dei passeggeri rimane la priorità, e le operazioni di assistenza sono in corso.

AGI - E' di dodici persone ferite, nessuna delle quali in condizioni preoccupanti, il bilancio definitivo dell'incidente di questa mattina alla funivia Macugnaga-Monte Moro. I feriti, tra i quali ci sono anche due bambini, sono stati trasportati tutti dall'eliambulanza del 118 all'ospedale San Biagio di Domodossola per accertamenti. La manovra sbagliata. La causa dell'incidente, secondo quanto si apprende sarebbe stata una manovra sbagliata al momento dell'arrivo alla stazione di monte. L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro.

