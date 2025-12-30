Incidente alla funivia di Macugnaga 100 persone bloccate in cabina a 2.800 metri | cos’è successo

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo circa 100 persone rimaste bloccate a circa 2.800 metri di altezza. L’incidente, presumibilmente causato da un’eccessiva velocità della cabina all’ingresso in stazione, ha provocato momenti di tensione tra i passeggeri. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità dell’accaduto.

Uno schianto, un incidente forse causato dall'eccessiva velocità con cui la cabina della funivia di Macugnaga, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è entrata nella stazione d'arrivo. Il bilancio, stando alle informazioni per ora filtrate, sarebbe di sei persone ferite e almeno 90, tra cui bambini, bloccati nel vuoto. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati soccorsi sul posto prima di essere trasferiti in ospedale con l'elisoccorso. Le piste da sci sono state chiuse e l'impianto di risalita è stato fermato.

