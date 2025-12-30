Incidente alla funivia di Macugnaga 100 persone bloccate a 2800 metri

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo circa 100 persone rimaste bloccate a circa 2.800 metri di quota. La vicenda è avvenuta presso la stazione di arrivo del Monte Moro, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri coinvolti.

AGI - Incidente alla funivia di Macugnaga, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto presso la stazione di arrivo del Monte Moro, a quota 2.800 metri, probabilmente a causa di un arrivo troppo rapido della cabina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Incidente alla funivia di Macugnaga, 100 persone bloccate a 2800 metri Leggi anche: Incidente alla funivia di Macugnaga, 100 persone bloccate in cabina a 2.800 metri: cos’è successo Leggi anche: Incidente alla funivia di Macugnaga: sei feriti e 100 persone bloccate a 2.800 metri. «La cabina è arrivata troppo velocemente» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caivano, incendio in un appartamento nella notte di Natale: morto un uomo; Funivia Macugnaga, cento persone bloccate al Passo del Moro; Travolta sulle strisce mentre attraversa viale Parioli, muore una donna di 86 anni; Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani». Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti e 100 persone bloccate - Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. msn.com

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Almeno due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com

Macugnaga, incidente sulla funivia: ci sono feriti e circa 100 persone bloccate - Terrore ad alta quota questa mattina quando un incidente si è verificato presso l'impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano- tg24.sky.it

Due persone sono rimaste ferite in un incidente alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte - facebook.com facebook

Incidente blocca la funivia di Macugnaga nel Verbano-Cusio-Ossola, elicotteri per evacuare gli sciatori. Due feriti. È avvenuto alla stazione di monte a circa 2.800 metri #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.