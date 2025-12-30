Incidente alla funivia del Monte Moro di Macugnaga | due feriti e un centinaio di turisti bloccati in cabina

Nella mattinata del 30 dicembre 2025, un incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga ha provocato il ferimento di due persone e il blocco di circa cento turisti in quota. L’accaduto si è verificato nella Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola, generando disagi tra i visitatori e richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione dell’emergenza.

Roma, 30 dicembre 2025 - Due persone ferite e un centinaio di turisti bloccati in quota, è il bilancio dell'incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Dalle prime informazioni l'incidente è la conseguenza di una manovra sbagliata nell'arrivo alla stazione, con una cabina che ha sbattuto contro un muro. I passeggeri, anche dei bambini, sono ancora bloccati a bordo e saranno evacuati in elicottero. Da ulteriori aggiornamenti si apprende che lo schianto è avvenuto nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro: p er la eccessiva velocità all'arrivo alla stazione la cabina nord avrebbe urtato un muro.

