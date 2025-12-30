Incidente alla funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine | sei feriti 90 persone bloccate anche bambini

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, situata a 2.800 metri di altitudine, nel Verbano-Cusio-Ossola. A seguito dell’accaduto, sei persone hanno riportato ferite e circa 90 persone, tra cui bambini, sono rimaste bloccate a bordo dell’impianto. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

