Incidente alla funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine | sei feriti 90 persone bloccate anche bambini

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, situata a 2.800 metri di altitudine, nel Verbano-Cusio-Ossola. A seguito dell’accaduto, sei persone hanno riportato ferite e circa 90 persone, tra cui bambini, sono rimaste bloccate a bordo dell’impianto. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Incidente in funivia a Macugnaga, tre feriti lievi - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- ilroma.net

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate: elicotteri per evacuare gli sciatori. «Urtata barriera di stazione» - Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano- msn.com

La riapertura delle indagini sull'omicidio di #ChiaraPoggi, l'incidente alla funivia sul #MonteFaito, mamma e figlia trovate morte nel parco romano di #VillaPamphili. Sono alcuni dei fatti di cronaca accaduti nel 2025 x.com

Tg2. . La riapertura delle indagini sull'omicidio di #ChiaraPoggi, l'incidente alla funivia sul #MonteFaito, mamma e figlia trovate morte nel parco romano di #VillaPamphili. Sono alcuni dei fatti di cronaca accaduti nel 2025 - facebook.com facebook

