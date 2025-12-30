Incidente alla funivia a Macugnaga a 2.800 metri di altitudine | due feriti 90 persone bloccate anche bambini

Un incidente si è verificato alla funivia di Macugnaga, situata a 2.800 metri di altitudine, nel Verbano-Cusio-Ossola. L’incidente ha causato il ferimento di due persone e il blocco di circa 90 passeggeri, tra cui bambini. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

