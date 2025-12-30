Inchiesta sui fondi per Hamas Oggi Hannoun darà la sua versione

Oggi si svolge un’udienza importante nell’ambito dell’inchiesta sui fondi destinati a Hamas. Mohammad Hannoun, l’architetto giordano arrestato a Genova nell’ambito dell’operazione Domino, fornirà la sua versione dei fatti. La sua testimonianza sarà fondamentale per chiarire i dettagli dei finanziamenti e comprendere meglio le dinamiche coinvolte. Seguiranno approfondimenti e analisi sui sviluppi di questa delicata vicenda.

Mohammad Hannoun (foto), l’architetto giordano arrestato a Genova nell’ambito dell’operazione Domino perché accusato di finanziare Hamas "è stato molto lucido e preciso nel ricostruire tutti i passaggi dei finanziamenti e da domani (oggi, ndr) cominceremo a studiarli. Ha sempre operato in maniera tracciabile e sempre con associazioni registrate, molte delle quali anche in Israele". È durato un paio d’ore il colloquio tra i difensori di Hannoun, Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, nel carcere di Genova Marassi, dove Hannoun è detenuto. Oggi, giorno in cui si terrà l’interrogatorio di garanzia, Hannoun "chiarirà alcuni passaggi con la gip attraverso una dichiarazione spontanea ma su nostro consiglio – hanno detto gli avvocati – non si sottoporrà a interrogatorio anche perché ancora non abbiamo ricevuto tutti gli atti depositati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

