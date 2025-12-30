Un ordine del giorno approvato alla Camera, inserito nella legge di Bilancio, impegna il governo a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e 2024. Inoltre, prevede che eventuali somme recuperate siano destinate alla ricostruzione delle zone colpite, rafforzando l’impegno per la tutela e il ripristino delle aree interessate dall’emergenza.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Un ordine del giorno approvato alla Camera con la legge di Bilancio “impegna il governo a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali relativi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024 e di destinare le eventuali somme recuperate alla ricostruzione delle aree colpite”. Traversara, la testimonianza: "In meno di 10 minuti l'acqua ha travolto tutto" Il provvedimento. Il provvedimento a firma della deputata cesenate di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri che è anche segretaria della Commissione parlamentare di inchiesta sul Rischio Idrogeologico arriva dopo che – come si legge nel testo dell’odg – “il 22 dicembre, nell’ambito dell’inchiesta sul collasso degli argini del fiume Lamone (che causò tre alluvioni in Romagna in meno di 18 mesi), la Procura di Ravenna ha formalizzato dodici avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti e responsabili dei lavori della Protezione civile locale con l’accusa di disastro colposo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta alluvione Traversara, via libera a un odg di FdI: “Il governo sia parte civile nei procedimenti penali”

Leggi anche: L’inchiesta sull’alluvione. I fondi per Traversara dirottati su Parma nonostante i rischi

Leggi anche: Mase, in Campania record procedimenti penali come parte offesa: boom Tribunale Vallo della Lucania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alluvione in Romagna, inchiesta sui possibili errori: c'è anche un ferrarese tra i 12 indagati; L’inchiesta sull’alluvione: i fondi per Traversara dirottati su Parma nonostante i rischi; Indagine sull'alluvione, 12 tecnici indagati. Rifondazione comunista: Dove sono i responsabili politici?; Fondi per il Lamone dirottati a Parma, per i pm non ci furono obiezioni.

Inchiesta alluvione Traversara, via libera a un odg di FdI: “Il governo sia parte civile nei procedimenti penali” - Bologna, 30 dicembre 2025 – Un ordine del giorno approvato alla Camera con la legge di Bilancio “impegna il governo a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali relativi all’alluvione che ... ilrestodelcarlino.it