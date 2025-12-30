Inchiesta alluvione Traversara via libera a un odg di FdI | Il governo sia parte civile nei procedimenti penali
Un ordine del giorno approvato alla Camera, inserito nella legge di Bilancio, impegna il governo a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e 2024. Inoltre, prevede che eventuali somme recuperate siano destinate alla ricostruzione delle zone colpite, rafforzando l’impegno per la tutela e il ripristino delle aree interessate dall’emergenza.
Bologna, 30 dicembre 2025 – Un ordine del giorno approvato alla Camera con la legge di Bilancio “impegna il governo a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali relativi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024 e di destinare le eventuali somme recuperate alla ricostruzione delle aree colpite”. Traversara, la testimonianza: "In meno di 10 minuti l'acqua ha travolto tutto" Il provvedimento. Il provvedimento a firma della deputata cesenate di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri che è anche segretaria della Commissione parlamentare di inchiesta sul Rischio Idrogeologico arriva dopo che – come si legge nel testo dell’odg – “il 22 dicembre, nell’ambito dell’inchiesta sul collasso degli argini del fiume Lamone (che causò tre alluvioni in Romagna in meno di 18 mesi), la Procura di Ravenna ha formalizzato dodici avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti e responsabili dei lavori della Protezione civile locale con l’accusa di disastro colposo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
