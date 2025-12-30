Incendio sulla nave | esercitazione al porto di Ventotene

Nella giornata di ieri, presso il porto commerciale di Ventotene, si è svolta un’esercitazione antincendio coordinata dalla Capitaneria di Porto e dalla compagnia di navigazione Laziomar. L’attività ha coinvolto le autorità locali e le squadre di sicurezza, con l’obiettivo di verificare le procedure di emergenza in caso di incendio a bordo o in porto. L’intervento ha confermato l’efficacia delle misure di sicurezza adottate sull’isola.

Ventotene, 30 dicembre 2025 – Nella giornata di ieri si è svolta l'esercitazione antincendio portuale press o il porto commerciale dell'isola di Ventotene in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Compagnia di navigazione Laziomar. È stato simulato un incendio sul portellone di poppa della nave Tetide. Il comando nave diramava immediatamente il messaggio sul canale 16 del VHF Marino "per esercitazione, per esercitazione, per esercitazione..". L'ufficio locale della Capitaneria di Porto di Ventotene dopo averlo ricevuto interessava i vigili del fuoco che hanno estinto l'incendio insieme alla squadra antincendio di bordo.

