Incendio in un garage a Mordano nella notte | una persona intossicata | FOTO

Nella notte a Mordano, nel territorio bolognese, si è sviluppato un incendio che ha interessato un garage, anche utilizzato come deposito di legna. L’incidente ha causato l’intossicazione di una persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

