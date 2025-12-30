Incendio in un garage a Mordano nella notte | una persona intossicata | FOTO
Nella notte a Mordano, nel territorio bolognese, si è sviluppato un incendio che ha interessato un garage, anche utilizzato come deposito di legna. L’incidente ha causato l’intossicazione di una persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Un incendio è scoppiato nella notte a Mordano, nel territorio bolognese, devastando un garage utilizzato anche come deposito di legna. L’allarme è stato lanciato alle 4:11 di martedì 30 dicembre, coinvolgendo numerose squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato principalmente il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
