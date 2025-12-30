Incendiato il portone di casa di un uomo in carcere per maltrattamenti Indagini in corso

Nella notte a Pomezia, è stato incendiato il portone dell’abitazione di un uomo in carcere per maltrattamenti in famiglia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti con la vicenda giudiziaria dell’uomo. Nessuna persona è rimasta ferita. La vicenda è al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per fare luce sull’episodio.

Incendiato il portone dell'appartamento di un uomo in carcere per maltrattamenti in famiglia. I fatti sono accaduti nella notte a Pomezia.Le fiamme - di lieve entità - hanno interessato la porta di ingresso di una abitazione, al momento disabitata, al terzo piano di un palazzo. L'allarme al 112 è.

